Incidente in monopattino, 13enne ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico

Sono ore di angoscia a Messina per la sorte di un ragazzino di 13 anni, che lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico.

Ieri sera, intorno alle 20, il giovane è rimasto vittima di un terribile incidente mentre si trovava a bordo del suo monopattino sulla rotatoria di viale Giostra, vicino alla sede dell’Amam.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da rendere necessario un delicato intervento di neurochirurgia eseguito d’urgenza nella notte. Il tredicenne ha riportato un gravissimo trauma alla testa e la prognosi resta riservata.

Al momento dell’incidente, il ragazzo era in compagnia di una sua coetanea che lo seguiva in bicicletta.La dinamica di quanto accaduto è ancora avvolta nel mistero e la Polizia Municipale è al lavoro per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. Gli agenti stanno vagliando ogni ipotesi: si è trattato di una caduta autonoma, forse causata da una sconnessione del manto stradale, oppure c’è stato il coinvolgimento di un altro veicolo? Quest’ultima pista, al momento, appare la meno probabile, ma solo le indagini potranno fare piena luce su questa drammatica serata.