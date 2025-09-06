Cronaca

Incidente in monopattino, 13enne ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Sono ore di angoscia a Messina per la sorte di un ragazzino di 13 anni, che lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico.

Ieri sera, intorno alle 20, il giovane è rimasto vittima di un terribile incidente mentre si trovava a bordo del suo monopattino sulla rotatoria di viale Giostra, vicino alla sede dell’Amam.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da rendere necessario un delicato intervento di neurochirurgia eseguito d’urgenza nella notte. Il tredicenne ha riportato un gravissimo trauma alla testa e la prognosi resta riservata.

Al momento dell’incidente, il ragazzo era in compagnia di una sua coetanea che lo seguiva in bicicletta.La dinamica di quanto accaduto è ancora avvolta nel mistero e la Polizia Municipale è al lavoro per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. Gli agenti stanno vagliando ogni ipotesi: si è trattato di una caduta autonoma, forse causata da una sconnessione del manto stradale, oppure c’è stato il coinvolgimento di un altro veicolo? Quest’ultima pista, al momento, appare la meno probabile, ma solo le indagini potranno fare piena luce su questa drammatica serata.

News suggerite per te:

  1. Incidente mortale a Palermo, scontro tra scooter e auto: un morto e una ragazza in gravissime condizioni
  2. Incidente sul lavoro, un volo di 4 metri: operaio 60enne ricoverato in gravi condizioni
  3. Trabia, bimbo di 7 anni investito: condizioni critiche. Comunità in preghiera
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Tragedia in moto nel Siracusano: tre vite spezzate sull’asfalto, un bimbo perde mamma e papà
Cronaca
Oggetto dello stato israeliano nel mare della Sicilia: satellite o missile
Cronaca In primo piano
Drammatico scontro frontale tra due moto: il bilancio è di due morti e un ferito grave
Cronaca
Si trova una mucca in mezzo alla strada e la centra in pieno: 33enne lotta per la vita a Villa Sofia
Cronaca
Tragedia a Caltanissetta, sconfitto da un male incurabile a soli 14 anni: addio a Francesco Avanzato
Cronaca