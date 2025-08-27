Da una radio di Palermo al trono di Maria De Filippi: chi è Cristiana, la nuova tronista di Uomini e Donne

C’è un pezzo di Palermo pronto a conquistare il cuore del pubblico di Canale 5. A pochi giorni dalla ripartenza del dating show più seguito d’Italia, la redazione di Uomini e Donne ha svelato il volto della sua nuova tronista: si chiama Cristiana Anania, ha 22 anni e una storia intensa che l’ha resa la donna determinata che è oggi. L’annuncio, arrivato tramite un video di presentazione sulla piattaforma Witty, ha subito acceso la curiosità dei fan del programma condotto da Maria De Filippi.

Ma chi è davvero Cristiana? Lontana dai soliti cliché televisivi, è una ragazza che si definisce con orgoglio “siciliana DOC”. La sua voce è già nota a molti palermitani: lavora infatti come speaker radiofonica per l’emittente locale Radio Time, un ruolo che le permette di esprimere la sua natura energica e comunicativa. Nel video di presentazione si descrive come “un vulcano di energie, sempre pronta a fare, a dire e a realizzare tantissime cose”. Un’esuberanza che, ammette, nasconde anche un carattere permaloso e una tendenza a essere “troppo logorroica”.

Il suo amore per Palermo è viscerale. La sua zona del cuore? La Vucciria, un luogo che per lei rappresenta la “veracità” e l’anima autentica della città, con i suoi colori e le sue tradizioni.

Dietro il sorriso solare e gli occhi verdi che bucano lo schermo, però, si cela un passato complesso. Cristiana parla di “tanti buchi neri” che hanno segnato la sua vita, primo fra tutti la separazione dei suoi genitori. Un evento che l’ha costretta a crescere più in fretta del dovuto, portandola a dover essere “una guida per chi avrebbe dovuto insegnarle la vita”. In questo percorso difficile, un ruolo fondamentale è stato quello dei suoi nonni, Rosanna e Michele, che definisce i suoi pilastri, coloro che le hanno garantito protezione e certezze quando ne aveva più bisogno.

Sul fronte sentimentale, la nuova tronista del Trono Classico non si è mai sbilanciata parlando di relazioni ufficiali, ma ha lasciato intendere di aver già provato emozioni forti. Il suo motto, “Ciò che mi è destinato troverà sempre il modo di raggiungermi”, rivela una visione del destino fiduciosa e allo stesso tempo consapevole. Ora, seduta sull’iconica poltrona rossa, Cristiana è pronta a rimettersi in gioco, con il desiderio di rivivere quelle sensazioni che solo un amore vero sa regalare.

Accanto a lei, in questa nuova avventura televisiva che prenderà il via il 22 settembre, ci sarà un altro volto già noto al pubblico, Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island. Per Cristiana, invece, si tratta di un debutto assoluto nel mondo “mainstream” della televisione, un’occasione per farsi conoscere e, chissà, per trovare finalmente il suo lieto fine. Riuscirà a trovare l’amore sotto i riflettori del dating show più famoso d’Italia?