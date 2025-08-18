Cronaca

Follia in Sicilia, scopre tradimento e infilza forbici ai genitali del compagno nel sonno

Una donna a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, ferisce il compagno nelle parti intime con delle forbici dopo un litigio
di Redazione Web
Un presunto tradimento ha scatenato una violenta reazione in una tranquilla abitazione di Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Una donna, accecata dalla gelosia, avrebbe aggredito il compagno nel sonno, colpendolo alle parti intime con un paio di forbici.

La lite prima dell’aggressione

L’episodio sarebbe avvenuto al culmine di un’accesa discussione tra i due. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe atteso che il compagno si addormentasse per mettere in atto il suo gesto.

Le conseguenze e le cure mediche

L’uomo, ferito, ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Per suturare le lesioni riportate sono stati necessari ben 13 punti di sutura.

