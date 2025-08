Maxi-incidente sulla Statale 417, schianto tra auto e camion, 2 morti e 8 feriti

Una tragedia ha sconvolto il pomeriggio lungo la Strada Statale 417, la trafficata arteria che collega Catania a Gela. All’altezza di una stazione di servizio Eni, in territorio di Caltagirone, si è verificato un maxi-incidente che ha coinvolto ben sei veicoli: quattro automobili e due mezzi pesanti.

Lo scenario che si è presentato ai primi soccorritori è stato drammatico. In un groviglio di lamiere, due persone hanno perso la vita. Il bilancio conta anche otto feriti, alcuni dei quali versano in condizioni gravi e sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali più vicini.

Sul posto è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi. Sono intervenute diverse ambulanze del 118, i Carabinieri e le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato senza sosta per estrarre i feriti dalle auto e mettere in sicurezza l’intera area.

La dinamica esatta del terribile schianto è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi per accertare le responsabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni.