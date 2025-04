Tragico incidente stradale a Palermo, ciclista si schianta

Tragico incidente stradale a Palermo. Nel quartiere di Borgo Nuovo un uomo di 38 anni è rimasto gravemente ferito durante quella che avrebbe dovuto essere una tranquilla passeggiata un bicicletta

L’incidente è avvenuto in via Celona, non lontano dall’incrocio con via Sebastian Bach. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, M.M, stava percorrendo un tratto in discesa quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La bici ha sbandato ed è finita contro il muro laterale si è trattato di un impatto violentissimo che ha portato l’uomo a battere il capo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 chiamata dai residenti che hanno assistito alla scena. Il ciclista è stato infine trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi resta riservata.

Anche la polizia municipale è giunta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e cercare di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non risultano al momento coinvolti altri mezzi.