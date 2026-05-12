Tragico incidente a Brancaccio, muore 16enne: indagato dipendente RAP, donati gli organi

Un ragazzo di 16 anni è stato dichiarato in morte cerebrale dopo essersi scontrato con un mezzo della Rap a Brancaccio. L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì 7 maggio, intorno alle 23, all’incrocio tra via Ingham e via Salvatore Corleone. Il giovane era in sella al suo scooter Honda SH 125 quando si è trovato di fronte il veicolo aziendale, con cui si è scontrato violentemente.

Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Buccheri La Ferla, il sedicenne è rimasto ricoverato per cinque giorni senza mai riprendersi. Le sue condizioni non hanno lasciato speranza: i medici hanno accertato la morte cerebrale. I genitori, in un gesto di straordinaria generosità nel dolore, hanno acconsentito al prelievo degli organi.

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, lo scooter percorreva via Salvatore Corleone in direzione di via Giafar, mentre il mezzo Rap proveniva da via Pecoraino ed era diretto verso via Corleone. La dinamica esatta è ancora al vaglio degli agenti dell’Infortunistica. Il dipendente Rap coinvolto, G.B., 50 anni, risulta iscritto nel registro degli indagati.