Lo trovi a spasso in Sicilia, Alessandro Borghese gira “4 Ristoranti”

Il fascino marinaro di Cefalù continua ad ammaliare, conquistando anche Alessandro Borghese, chef e conduttore del celebre programma televisivo “4 Ristoranti”. La perla del Tirreno è stata scelta come location per la nuova edizione dello show culinario, che mette in competizione quattro ristoratori.

Borghese, evidentemente colpito dalla bellezza del borgo, ha dichiarato: «Cefalù, incastonata tra il Tirreno e il Parco delle Madonie, rappresenta perfettamente la doppia anima siciliana: mare e montagna. La Rocca e la magnifica Cattedrale arabo-normanna attraggono visitatori da tutto il mondo. E quale modo migliore per concludere una vacanza se non a tavola?»

Il programma condotto da Alessandro Borghese

Il programma, in onda dal 2015, prevede che ogni ristoratore ospiti a turno Borghese e gli altri tre concorrenti nel proprio locale. Al termine della sfida, il vincitore riceverà un premio di 5.000 euro da investire nella propria attività.

Cefalù, con il suo centro storico ricco di ristoranti, offre una proposta gastronomica variegata e di alta qualità, spaziando dai locali più turistici a quelli più tradizionali. Come sottolinea Borghese, «È proprio a tavola, attraverso i profumi dei piatti tipici, che Cefalù racconta l’unione tra mare e entroterra siciliano».

Il pesce, protagonista indiscusso della cucina locale, si esprime in piatti iconici come la pasta con le sarde, gli involtini di pesce spada e le sarde a beccafico. Ma la gastronomia cefaludese non sarebbe la stessa senza i prodotti del territorio. Dalle Madonie, con il loro finocchietto selvatico, l’origano, le nocciole di Polizzi, la provola, la ricotta e le carni pregiate come il maialino nero, arrivano ingredienti fondamentali per arricchire la cucina locale. Un esempio emblematico è la pasta a “taiànu”, piatto simbolo della città.

Cefalù, con il suo mare cristallino e il suggestivo centro storico, si conferma meta ideale per vacanze all’insegna del relax e della cultura, sia d’estate che d’inverno. Oltre all’iconico Duomo normanno, Patrimonio UNESCO, le sue stradine custodiscono numerosi tesori medievali che contribuiscono al fascino unico di questa località siciliana.