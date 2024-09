Club Med cerca personale: Recruiting Day Cefalù

Club Med, leader mondiale nel settore delle vacanze all-inclusive, annuncia un’entusiasmante opportunità di lavoro per la prossima stagione invernale. Il 3 ottobre 2024, presso il Resort Club Med Cefalù, si terrà un evento di recruiting dedicato alla selezione di personale per i resort in Europa, in particolare Francia e Italia.

Profili Ricercati

L’azienda ricerca figure professionali in diversi ambiti, offrendo una varietà di posizioni per candidati con competenze specifiche. Le opportunità includono ruoli nel settore culinario, come sous chef, chef di partita, demi chef e commis di cucina. Si ricercano anche figure per l’area ristorazione, come camerieri di sala e bartender, e per il settore dell’ospitalità, come addetti alle pulizie e al ricevimento. Completano il quadro le posizioni per istruttori sportivi, addetti alle vendite, assistenti all’infanzia e terapisti spa.

Requisiti Linguistici

Per molte delle posizioni offerte, la conoscenza dell’inglese e/o del francese a livello B2 è un requisito fondamentale. Questo riflette l’ambiente internazionale e multiculturale che caratterizza i resort Club Med. Per alcune posizioni specifiche, come i ruoli di cucina e pasticceria, è richiesta la conoscenza del francese B2.

Club Med: Un Mondo di Opportunità

Fondato nel 1950, Club Med è pioniere del concetto di vacanza all-inclusive e vanta 70 resort in location esclusive in tutto il mondo. L’azienda impiega 20.000 Gentle Organizers (G.Os) e Gentle Employees (G.Es) in diverse aree, dai resort agli uffici direzionali in città come Parigi, Lione, Singapore, Shanghai, Rio de Janeiro e Miami, oltre a uffici vendite in numerosi paesi e agenzie di viaggio.

Come Partecipare

L’evento di reclutamento si terrà il 3 ottobre 2024 presso il Resort Club Med Cefalù, in località Santa Lucia. Saranno organizzate due sessioni: la prima dalle 9:30 alle 13:00 e la seconda dalle 14:30 alle 18:00. L’iscrizione è obbligatoria e i posti sono limitati. I candidati selezionati riceveranno una convocazione con tutti i dettagli per partecipare all’evento.