Cucina e cade sui fornelli per un malore, muore bruciato

Un uomo di 85 anni, Tommaso Crusca, è deceduto a Buccheri, in provincia di Siracusa, in seguito a un incidente domestico. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l’uomo si sarebbe sentito male mentre cucinava, cadendo sui fornelli accesi.

Non è ancora stata accertata la causa del decesso. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se Crusca, noto in paese come “don Masino”, sia morto a causa del malore o per le ustioni riportate.

Il sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Crusca, ricordandolo come un uomo “gentile, di grande cultura e sempre propositivo”. Il sindaco ha concluso il suo messaggio con il soprannome affettuoso con cui l’anziano si rivolgeva a lui: “Assabbinidica”.