Meteo Sicilia in peggioramento, temporali e pioggia di sabbia

Come previsto, Palermo si è svegliata sotto una pioggia mista a sabbia proveniente dal deserto africano. Temporali sparsi hanno scaricato sulla città piovaschi carichi di sabbia, un fenomeno che, come annunciato, persisterà ancora per le prossime 24/36 ore.

Temporali e fulminazioni

Nella mattinata odierna si sono registrati temporali a base alta, con rapidi rovesci di pioggia mista a sabbia e una discreta attività elettrica. Questi fenomeni, seppur intensi, sono stati di breve durata, caratteristici di questo tipo di perturbazioni.

Previsioni meteo per il 24 marzo

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, e sabbia desertica. I fenomeni saranno più probabili nella prima parte della giornata sui settori centro-orientali e in serata a ovest dell’isola. Temperature stazionarie e ancora sopra la media stagionale, in particolare nelle zone centro-meridionali. Venti deboli o moderati da sud sul versante orientale, da nord sul comparto occidentale e il settore tirrenico. Mari poco mossi o localmente mossi.

Calo delle temperature in arrivo

Le temperature inizieranno a diminuire già da domani e mercoledì, con un calo più marcato previsto a partire dal 27/28 marzo. La sabbia e lo scirocco si apprestano quindi a lasciare la Sicilia.