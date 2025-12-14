Meteo, depressione atlantica sulla Sicilia: attesi forti temporali e burrasca

La parentesi di stabilità atmosferica che ha regalato giornate soleggiate alla Sicilia sta per chiudersi bruscamente. Le ultime analisi sinottiche confermano un imminente cambio di scenario: l’anticiclone è in ritirata, lasciando spazio a correnti atlantiche che porteranno un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche, atteso in particolar modo per la giornata di martedì 16 dicembre.

Cosa sta succedendo: l’analisi

A causare questa svolta è una profonda depressione posizionata tra la Spagna e il Nord Africa. Questo sistema, carico di energia, spingerà una saccatura verso il Mediterraneo occidentale, innescando una ciclogenesi (la formazione di un minimo di bassa pressione) proprio a ridosso della nostra Isola. Il risultato sarà un mix di piogge intense e un deciso rinforzo della ventilazione.

Le previsioni giorno per giorno

Lunedì 15 Dicembre: la quiete prima della tempesta

La settimana inizierà ancora all’insegna della stabilità, ma sarà una tregua breve. Se la mattinata vedrà cieli sereni o poco nuvolosi, dal pomeriggio la nuvolosità aumenterà rapidamente a partire dai settori occidentali. I primi fenomeni, deboli e isolati, saranno il preludio del peggioramento notturno. I venti inizieranno a ruotare dai quadranti meridionali, con mari che diverranno mossi in serata.

Martedì 16 Dicembre: la giornata clou

Sarà il giorno più critico. Già dalla tarda mattinata, rovesci e temporali colpiranno duramente il Trapanese, l’Agrigentino e il Nisseno. Nel corso della giornata il maltempo si estenderà al resto dell’Isola. Particolare attenzione va prestata al Messinese ionico e all’area dei Peloritani: qui, a causa dell’effetto “Stau” (le nubi che si scontrano con i rilievi scaricando pioggia), si prevedono accumuli pluviometrici importanti. La costa tirrenica messinese sarà invece più riparata.

Il tutto sarà accompagnato da venti di Scirocco e Ostro molto forti, con raffiche che potranno superare i 70-80 km/h, rendendo i mari molto mossi o agitati, specialmente il Canale di Sicilia. Le temperature massime subiranno un calo, mentre le minime resteranno miti a causa della copertura nuvolosa.

Il minimo di bassa pressione scivolerà verso est, allontanandosi dalla Sicilia. Al mattino resisterà una residua instabilità sulla costa meridionale, ma la tendenza è verso un miglioramento. I venti caleranno d’intensità, rimanendo moderati solo sul Canale di Sicilia.