Meteo, depressione atlantica sulla Sicilia: attesi forti temporali e burrasca

Meteo Sicilia: da martedì 16 dicembre forte peggioramento. In arrivo temporali intensi e venti di Scirocco. Le previsioni
Allerta meteo gialla in Sicilia

La parentesi di stabilità atmosferica che ha regalato giornate soleggiate alla Sicilia sta per chiudersi bruscamente. Le ultime analisi sinottiche confermano un imminente cambio di scenario: l’anticiclone è in ritirata, lasciando spazio a correnti atlantiche che porteranno un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche, atteso in particolar modo per la giornata di martedì 16 dicembre.

Cosa sta succedendo: l’analisi

A causare questa svolta è una profonda depressione posizionata tra la Spagna e il Nord Africa. Questo sistema, carico di energia, spingerà una saccatura verso il Mediterraneo occidentale, innescando una ciclogenesi (la formazione di un minimo di bassa pressione) proprio a ridosso della nostra Isola. Il risultato sarà un mix di piogge intense e un deciso rinforzo della ventilazione.

Le previsioni giorno per giorno

Lunedì 15 Dicembre: la quiete prima della tempesta
La settimana inizierà ancora all’insegna della stabilità, ma sarà una tregua breve. Se la mattinata vedrà cieli sereni o poco nuvolosi, dal pomeriggio la nuvolosità aumenterà rapidamente a partire dai settori occidentali. I primi fenomeni, deboli e isolati, saranno il preludio del peggioramento notturno. I venti inizieranno a ruotare dai quadranti meridionali, con mari che diverranno mossi in serata.

Martedì 16 Dicembre: la giornata clou

Sarà il giorno più critico. Già dalla tarda mattinata, rovesci e temporali colpiranno duramente il Trapanese, l’Agrigentino e il Nisseno. Nel corso della giornata il maltempo si estenderà al resto dell’Isola. Particolare attenzione va prestata al Messinese ionico e all’area dei Peloritani: qui, a causa dell’effetto “Stau” (le nubi che si scontrano con i rilievi scaricando pioggia), si prevedono accumuli pluviometrici importanti. La costa tirrenica messinese sarà invece più riparata.
Il tutto sarà accompagnato da venti di Scirocco e Ostro molto forti, con raffiche che potranno superare i 70-80 km/h, rendendo i mari molto mossi o agitati, specialmente il Canale di Sicilia. Le temperature massime subiranno un calo, mentre le minime resteranno miti a causa della copertura nuvolosa.

Il minimo di bassa pressione scivolerà verso est, allontanandosi dalla Sicilia. Al mattino resisterà una residua instabilità sulla costa meridionale, ma la tendenza è verso un miglioramento. I venti caleranno d’intensità, rimanendo moderati solo sul Canale di Sicilia.

