Colpo al tabacchi all’ingresso della Palermo-Sciacca, auto usata come ariete

Nella notte, un gruppo di malviventi ha preso di mira il bar tabacchi Gerry, situato in via Gaetano Costa, nei pressi dell’ingresso della statale Palermo-Sciacca e di fronte al carcere Pagliarelli. Utilizzando una Fiat Punto di colore scuro, i ladri hanno sfondato la vetrina del locale, riuscendo a sottrarre le casse e un ingente quantitativo di sigarette.

Al momento, l’esatto valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Poco distante dal luogo del furto, in via del Visone nel quartiere Bonagia, è stata rinvenuta un’autovettura Fiat Punto di colore scuro completamente bruciata. Gli inquirenti sospettano che si tratti del veicolo utilizzato per la rapina.

I Carabinieri stanno conducendo le indagini e stanno attualmente acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, al fine di identificare i responsabili del colpo.