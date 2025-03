Ficarra e Picone aprono i casting per attori e attrici: in Sicilia la nuova serie Netflix

Netflix apre i casting per la nuova serie comica di Ficarra e Picone, che sarà girata tra gli splendidi scenari di Siracusa, Noto e gli studi di Cinecittà. Il duo comico, dopo sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi nella provincia siracusana, è alla ricerca di comparse e figurazioni per arricchire il cast della loro attesissima produzione.

Selezioni a Noto dal 14 al 16 marzo

Le selezioni si terranno da venerdì 14 a domenica 16 marzo, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30, presso gli uffici dell’ex pretura in via Giovanni Bovio 14, a Noto. Un’occasione imperdibile per chi sogna di entrare nel mondo dello spettacolo e lavorare al fianco di due icone della comicità italiana.

Profili ricercati: un cast variegato

Si ricercano comparse e figurazioni di diverse età e caratteristiche, residenti a Noto, Avola o comuni limitrofi. La produzione è alla ricerca di un cast variegato che possa rappresentare la ricchezza e la diversità del territorio siciliano. Le figure richieste includono:

Bambine e bambini dagli 8 ai 12 anni:** Per ruoli di contorno e scene di vita quotidiana.

Donne e uomini dai 18 agli 80 anni:** Per rappresentare la comunità locale e creare un’atmosfera autentica.

Attrici e attori (amatoriali e con esperienza) dai 25 ai 65 anni:** Per ruoli più specifici e interazioni con i protagonisti.

Donne e uomini atletici/sportivi o ex militari dai 30 ai 60 anni:

Per scene d’azione o che richiedono una particolare prestanza fisica.

Uomini con corporatura muscolosa (es. addetti alla sicurezza) senza tatuaggi evidenti, dai 40 ai 50 anni: Per ruoli di guardia del corpo o figure simili.

Casting online: un’alternativa per chi non può presentarsi di persona

Per chi non potesse partecipare alle selezioni di persona, è possibile candidarsi online inviando una email a castingnoto@gmail.com. L’email dovrà contenere tre foto attuali: un primo piano, un profilo e una figura intera su sfondo bianco, senza occhiali né trucco. Inoltre, è necessario includere le seguenti informazioni: indirizzo, città di residenza, data e luogo di nascita, numero di cellulare, altezza, peso, taglia vestiti e misura scarpe. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore o tutore legale durante tutte le fasi del casting, sia di persona che online.