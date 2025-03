L’incidente nel Palermitano, Girolamo Savasta lascia moglie e un figlio

È Girolamo Savasta, 43 anni, la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa notte a Isola delle Femmine in provincia di Palermo.

La dinamica della tragedia è ancora in fase di accertamento. Secondo i primi accertamenti, il 43enne avrebbe perso – per cause da verificare – il controllo del proprio mezzo, una moto Kawasaki, mentre viaggiava sul lungomare di viale Marino e in seguito al violento impatto avrebbe sbattuto la testa contro l’asfalto. Troppo gravi le ferite riportate dal 43enne che lascia la moglie e un figlio.

Oltre agli operatori del 118 che sono intervenuti per soccorrere inutilmente il 43enne, sono intervenuti anche i carabinieri che avranno il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.