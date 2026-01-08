Salute e Sanità

Palermo, il prof Girolamo Geraci è il nuovo presidente nazionale dell'endoscopia digestiva

Il Professore Girolamo Geraci, responsabile della UOS di Endoscopia e Laparoscopia all’interno della UOC di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’AOUP “Paolo Giaccone”, docente di chirurgia generale e delegato per la didattica del Dipartimento Me.Pre.C.C. dell’Università di Palermo è il nuovo Presidente dell’ISSE (Società Italiana di Endoscopia Digestiva – Area Chirurgica).

“E’ per me un immenso onore – afferma il professore Geraci – essere stato eletto Presidente Nazionale della ISSE. La nostra società ha percorso un lungo cammino e oggi l’endoscopia digestiva è fondamentale non più solo per la diagnosi ma soprattutto per il trattamento di innumerevoli patologie del tratto digerente”.

L’Azienda ospedaliera universitaria si congratula con il Professore Geraci e porge auguri di buon lavoro

