Nuova allerta meteo in Sicilia, piogge e venti forti

La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico per l’intera giornata di lunedì 3 febbraio 2025. Si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la Sicilia. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Allerta gialla per alcune zone della Sicilia

Un’allerta gialla è stata diramata per le zone settentrionali, orientali e nord ioniche dell’isola, ovvero la zona A (Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie) e la zona I (Nord-Orientale, versante ionico). Si raccomanda particolare attenzione in queste aree.

Venti forti e possibili mareggiate

Venti meridionali, da forti a burrasca, interesseranno la Sicilia, con la possibilità di mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta verde per il resto dell’isola

Per il resto del territorio siciliano, è stata emanata un’allerta verde, che indica una situazione di generale vigilanza. Le zone B, C, D, E, F, G e H non presentano particolari criticità previste.