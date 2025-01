Assunzioni operai e autisti, opportunità per 77 posti in Sicilia

La Società ‘Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.R.L.’ ha aperto le selezioni per l’assunzione di 77 nuove figure professionali a tempo indeterminato. Le posizioni aperte riguardano due profili principali: operai e autisti.

Numerose posizioni per operai

Sono previste 68 assunzioni per la categoria operai, suddivise in tre livelli professionali: 41 posti per operai qualificati (terzo livello), 18 per operai di primo livello e 9 per operai di secondo livello.

Ricerca di autisti di mezzi pesanti

L’azienda ricerca anche 9 autisti qualificati (quarto livello professionale) per la conduzione di mezzi pesanti, come autotreni e autoarticolati. Requisito fondamentale per candidarsi è il possesso della patente di guida categoria C.

Scadenza e modalità di candidatura

La selezione dei candidati avverrà tramite valutazione dei titoli e prove d’esame. I bandi completi con tutti i dettagli sono consultabili sul sito web dell’azienda. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 19 marzo 2025.