Sicilia, uomo ucciso a colpi di fucile: Angelo Ventura morto in ospedale

Da tentato omicidio a omicidio. L’uomo ferito gravemente a una coscia a Vittoria da un colpo d’arma da fuoco è morto. È Angelo Ventura, 39 anni, già noto alle forze dell’ordine. Cugino omonimo di Angelo ‘Checco’ Ventura (figlio di Titta Ventura) e di Angelo ‘Elvis’ Ventura (figlio di Filippo Ventura), i cui padri erano considerati a capo dell’omonima famiglia mafiosa vittoriese, entrambi con condanne per associazione mafiosa.

I contorni della vicenda sono ancora da delineare. Ventura è arrivato all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, stanotte con una gravissima ferita da arma da fuoco alla coscia, pare sia stata recisa l’arteria femorale. Era stato forse caricato nel bagagliaio di un’auto di grossa cilindrata. Due uomini lo hanno preso e trasportato all’interno della sala d’attesa del Pronto soccorso, poi sono andati via.

Già in condizioni critiche, è stato sottoposto a intervento nel reparto di Chirurgia Vascolare. Per Ventura però non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto in mattinata.