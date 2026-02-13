Cronaca

Tragedia al CUS, muore a 50 anni Simona Ventura: “Il tuo sorriso resterà per sempre”

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Il Centro Universitario Sportivo di Palermo piange la perdita di Simona Ventura, dipendente cinquantenne che per anni ha rappresentato l’anima della struttura. La donna, che portava lo stesso nome della celebre presentatrice televisiva, lascia il marito e una figlia.

La notizia del decesso è stata diffusa attraverso i canali social dell’ente, dove un messaggio commosso ha voluto rendere omaggio alla figura professionale e umana della dipendente. “Ciao Simona, grazie per tutto”, recita il post conclusivo accompagnato da un simbolo di cuore.

Per numerosi anni, la donna ha operato negli uffici amministrativi del CUS, diventando un riferimento insostituibile per l’intera comunità universitaria. La sua presenza costante, caratterizzata da gentilezza e professionalità, ha segnato positivamente l’esperienza di innumerevoli giovani sportivi e studenti che hanno frequentato la struttura.

Il tributo pubblicato dall’istituzione sottolinea come la sua perdita lasci un vuoto incolmabile: “La sua memoria continuerà a vivere negli spazi che ha animato quotidianamente con impegno e in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla sul proprio cammino”.

News suggerite per te:

  1. A Palermo e provincia sempre più famiglie non possono permettersi l’acquisto di farmaci
  2. Inaugurato al Policlinico Giaccone di Palermo il centro SIM.TRA.C.C. per la formazione medica con simulatori ad alta fedeltà
  3. Tragedia ad Alcamo: muore a 35 anni Miriam Benenati, lascia due figli
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo e Liceo Scientifico Cannizzaro insieme per la Campagna Nazionale Cardiologie Aperte 2026
Salute e Sanità
Donna accoltellata, arrestato l’aggressore di via Libertà: “Non mi ha guardato”
Cronaca
Poliziotti municipali pestati per una multa: accerchiati da 5 persone
Cronaca
Sicilia, dopo le raffiche a 158 km/h arriva il “Ciclone di San Valentino”: maltempo fino a lunedì
Cronaca
Violenta la figlioletta della compagna: ai domiciliari 35enne
Cronaca