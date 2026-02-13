Tragedia al CUS, muore a 50 anni Simona Ventura: “Il tuo sorriso resterà per sempre”

Il Centro Universitario Sportivo di Palermo piange la perdita di Simona Ventura, dipendente cinquantenne che per anni ha rappresentato l’anima della struttura. La donna, che portava lo stesso nome della celebre presentatrice televisiva, lascia il marito e una figlia.

La notizia del decesso è stata diffusa attraverso i canali social dell’ente, dove un messaggio commosso ha voluto rendere omaggio alla figura professionale e umana della dipendente. “Ciao Simona, grazie per tutto”, recita il post conclusivo accompagnato da un simbolo di cuore.

Per numerosi anni, la donna ha operato negli uffici amministrativi del CUS, diventando un riferimento insostituibile per l’intera comunità universitaria. La sua presenza costante, caratterizzata da gentilezza e professionalità, ha segnato positivamente l’esperienza di innumerevoli giovani sportivi e studenti che hanno frequentato la struttura.

Il tributo pubblicato dall’istituzione sottolinea come la sua perdita lasci un vuoto incolmabile: “La sua memoria continuerà a vivere negli spazi che ha animato quotidianamente con impegno e in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla sul proprio cammino”.