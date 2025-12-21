Sparatoria a Palermo, in piazza Nascè colpi di fucile tra la folla: ferita una donna, è caccia all’uomo

Torna la paura nel cuore della movida palermitana. Una notte di violenza inaudita ha scosso piazza Nascè, trasformando il centro città in uno scenario da Far West. Intorno alle 2:30, il silenzio è stato rotto dall’esplosione di alcuni colpi di fucile che hanno ferito gravemente una donna di 33 anni.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la vittima, V.P., non sarebbe stata il bersaglio designato del raid punitivo, ma una sfortunata vittima collaterale trovatasi sulla linea di fuoco. La giovane è stata raggiunta da un proiettile alla spalla ed è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Nonostante la gravità della ferita, i medici escludono che sia in pericolo di vita.

La sequenza di violenza non si è esaurita con la sparatoria. L’aggressore, nel tentativo di dileguarsi rapidamente, ha innescato una folle corsa a bordo di una Smart. Durante la fuga, giunto all’altezza di via Mazzini, l’auto ha travolto due pedoni prima di proseguire la sua corsa verso piazza Don Bosco, facendo perdere le proprie tracce.

Un dettaglio inquietante emerge dalla cronologia degli eventi: il fatto di sangue avviene a pochi passi e a due anni esatti di distanza dall’omicidio di Lino Celesia, consumatosi nella discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi.

Già dalle 3:00 del mattino, Polizia e Carabinieri hanno blindato l’area intorno a piazza Nascè, delimitando la scena del crimine con i nastri segnaletici per consentire i rilievi della scientifica. Le indagini sono serrate: al momento la pista privilegiata sembra essere quella di un regolamento di conti tra bande rivali, degenerato poi nel sangue che ha coinvolto innocenti.