Nuovi voli da Parma verso la Sicilia con due compagnie lowcost

A partire da dicembre 2024, l’aeroporto di Parma offrirà due nuovi collegamenti diretti verso la Sicilia, precisamente verso gli aeroporti di Comiso e Trapani. I voli, operati da Aeroitalia, saranno bisettimanali, ogni lunedì e venerdì pomeriggio. Questo accordo tra Sogeap, gestore dell’aeroporto di Parma, e Aeroitalia, segna un passo importante nel piano di sviluppo dello scalo emiliano.

Soddisfazione per l’accordo e prospettive future

Carlos Criado, Ceo di Sogeap e vicepresidente di Centerline, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo, sottolineando come l’ampliamento del network dell’aeroporto Giuseppe Verdi sia un obiettivo centrale del piano di sviluppo avviato con l’ingresso di Centerline. Criado ha inoltre evidenziato l’impegno a espandere ulteriormente le rotte, anche a livello internazionale.

Opportunità di viaggio per l’Emilia-Romagna

Krassimir Tanev, CCO di Aeroitalia, ha dichiarato l’entusiasmo della compagnia per l’avvio dei primi due voli diretti da Parma verso la Sicilia. Questi nuovi collegamenti offriranno maggiori opzioni di viaggio ai passeggeri di Parma e dell’Emilia-Romagna, garantendo una migliore connettività a prezzi accessibili. Tanev ha sottolineato la forte domanda per queste nuove rotte e l’intenzione di Aeroitalia di continuare a investire per espandere la propria presenza nella regione.

Orari comodi per viaggi di piacere e di lavoro

La programmazione dei voli, con partenza il lunedì e il venerdì pomeriggio, è stata studiata per soddisfare sia le esigenze dei viaggiatori per svago che quelle dei passeggeri business.