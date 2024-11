La siciliana Sicily by Car cresce a dismisura e scala la classifica Sole24Ore

Sicily by Car tra i “Leader della Crescita 2025”

L’azienda siciliana Sicily by Car (SBC:IM), specializzata nel noleggio auto a breve e medio termine, ha ottenuto un importante riconoscimento entrando a far parte della prestigiosa classifica “Leader della Crescita 2025”, stilata da Il Sole 24 Ore e Statista. Questo ranking individua le 500 aziende italiane che hanno registrato la maggiore crescita di fatturato nel triennio 2020-2023.

Una crescita significativa

Sicily by Car si è posizionata al 290° posto, con un tasso di crescita composto annuo (CAGR) del 40,33%. Un dato impressionante che riflette l’espansione del Gruppo, il cui fatturato è passato dai 49,32 milioni di euro del 2020 ai 136,28 milioni di euro del 2023. Questo risultato sottolinea la solidità e l’adattabilità del modello di business dell’azienda, capace di prosperare anche in un contesto economico sfidante.

Un riconoscimento prestigioso

La classifica “Leader della Crescita 2025”, giunta alla sua quinta edizione, ha analizzato circa 8.000 aziende italiane. La selezione, operata da Statista, si è basata su criteri rigorosi, tra cui una dimensione minima dell’azienda, una crescita organica costante e l’indipendenza societaria. L’inclusione di Sicily by Car in questo gruppo ristretto di aziende evidenzia la sua performance eccezionale e il suo potenziale di crescita futura.

Il commento dell’AD

Tommaso Dragotto, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto. “Essere inseriti nella classifica Leader della Crescita 2025 è una conferma del valore della nostra strategia e della capacità del nostro team di affrontare con successo le sfide di un mercato altamente competitivo”, ha dichiarato. Dragotto ha inoltre sottolineato l’impegno dell’azienda verso un approccio sostenibile, focalizzato sull’innovazione e sulla qualità del servizio, elementi chiave per sostenere la crescita e lo sviluppo del Gruppo.

Focus sull’innovazione e la qualità

L’azienda, quotata su Euronext Growth Milan, si distingue nel settore dell’autonoleggio leisure grazie alla sua attenzione all’innovazione e alla qualità del servizio offerto. Questo approccio, unito a una strategia aziendale efficace, ha permesso a Sicily by Car di raggiungere risultati significativi, consolidando la sua posizione nel mercato e aprendo la strada a ulteriori sviluppi futuri. Il riconoscimento ottenuto con l’inserimento nella classifica “Leader della Crescita 2025” rappresenta un ulteriore stimolo per l’azienda a proseguire sulla strada intrapresa, puntando sempre all’eccellenza e all’innovazione nel settore dell’autonoleggio.