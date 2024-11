Terribile schianto sull’A19: Gioele Tempra di 8 anni non ce l’ha fatta

Un bambino di otto anni, Gioele Tempra, ha perso la vita ieri pomeriggio in un drammatico incidente stradale avvenuto sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi di Termini Imerese. Il piccolo, originario di Campofelice di Roccella, viaggiava in auto con il padre in direzione Catania quando, intorno alle 18:30, il loro veicolo è stato coinvolto in uno scontro con un’altra auto, all’altezza dell’Agglomerato Industriale.

L’impatto e i soccorsi

L’impatto è stato violentissimo, tanto da causare il ribaltamento dell’auto su cui viaggiava il piccolo Gioele. Per il bambino, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Altre due persone sono rimaste ferite nell’incidente e sono state trasportate in ospedale, dove i medici si sono riservati la prognosi in attesa di ulteriori accertamenti.

L’intervento delle autorità e le indagini

Immediatamente dopo l’incidente, gli automobilisti di passaggio hanno allertato le forze dell’ordine e il 118. Sul luogo sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, le ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco. Anche il personale Anas è giunto sul posto per mettere in sicurezza il tratto autostradale, particolarmente trafficato nel primo giorno del fine settimana. La Polizia Stradale ha avviato un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente e ha informato la Procura di Termini Imerese, competente per territorio. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei presenti per acquisire elementi utili alle indagini. L’incidente ha causato inevitabili code e rallentamenti lungo l’autostrada.

Il dolore della comunità

La tragica scomparsa del piccolo Gioele ha profondamente scosso la comunità di Campofelice di Roccella. La famiglia Tempra è molto conosciuta a Campofelice di Roccella il papà grande tifoso di calcio ha trasmesso la sua passione anche al piccolo Gioele che tifava Inter. Numerose persone, tra cui il sindaco Giuseppe Di Maggio e l’arciprete don Francesco Casamento, si sono recate al pronto soccorso di Termini Imerese per esprimere la propria vicinanza alla famiglia Tempra. Si attendono ora gli esiti delle indagini per accertare le responsabilità e definire la dinamica dell’incidente.