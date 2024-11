Prezzi folli per tornare in Sicilia a Natale: spunta il superbonus regionale

Le festività natalizie si avvicinano, ma per le famiglie italiane che desiderano trascorrere le vacanze in Sicilia, il caro-voli rappresenta un ostacolo significativo. Un’indagine di Federconsumatori Sicilia ha analizzato i prezzi dei biglietti aerei per una famiglia tipo (due adulti, un adolescente e un bambino sotto gli 11 anni) con partenza il 21 dicembre e ritorno il 5 gennaio. I risultati, basati sulle tariffe base direttamente dai siti delle compagnie aeree, escludono costi aggiuntivi per bagagli, prenotazione posti e altri optional, ma tengono conto del bonus regionale per i residenti.

Esempi di tariffe aeree per la Sicilia

L’analisi rivela prezzi elevati su diverse tratte. Per Bergamo-Palermo, il costo minimo totale è di 1.565 euro (391,35 euro a persona), con un ritorno alle 5:45 del mattino. La tratta Trapani-Birgi presenta un costo minimo totale simile, 1.568 euro (392 euro a persona). Curiosamente, le due tratte, spesso considerate alternative per i passeggeri, hanno prezzi quasi identici nonostante la diversa disponibilità di voli e posti.

Altre tratte e costi elevati

Anche altre destinazioni presentano costi elevati. Roma Fiumicino-Catania costa almeno 628 euro (157 euro a persona), sempre con partenza all’alba. Bergamo-Comiso raggiunge i 1.319 euro, mentre Torino-Catania, con scalo a Roma Fiumicino, arriva a 1.814 euro. Verona-Palermo costa 1.686 euro (421 euro a persona).

Preoccupazioni per l’aumento dei prezzi e soluzioni proposte

Alfio La Rosa, presidente di Federconsumatori Sicilia, sottolinea come questi siano solo alcuni esempi e che i prezzi potrebbero ulteriormente aumentare con l’avvicinarsi delle festività. La Rosa critica la mancanza di una programmazione strutturale dei voli aggiuntivi, che causa un’impennata dei prezzi seguita da una breve riduzione dopo le polemiche, per poi risalire nuovamente.

Aumento del bonus voli regionale

Per mitigare l’impatto del caro-voli durante le festività natalizie, la Regione Siciliana ha stanziato 7,2 milioni di euro per aumentare il bonus voli. L’aumento, valido dal 15 dicembre al 15 gennaio, porterà lo sconto sui biglietti aerei dal 15% fino al 50%, secondo le indicazioni emerse da un vertice dei partiti di maggioranza.