L’incidente mortale a Corleone, dolore e strazio per il 22enne Giuseppe Graziano

Drammatico incidente ieri sulla statale 118 nei pressi di Corleone, dove Giuseppe Graziano, 22enne di Isola delle Femmine, ha perso la vita a bordo della sua moto in seguito all’impatto con un trattore. Il giovane, figlio di un dipendente del Comune di Isola delle Femmine, stava percorrendo la strada a bordo del suo mezzo a due ruote durante un giorno di festa, quando si è schiantato contro il mezzo agricolo proveniente dalla direzione opposta.

L’intervento dei soccorsi e le indagini dei Carabinieri

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 22enne non c’è stato nulla da fare. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La statale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, causando disagi alla circolazione. La comunità di Isola delle Femmine è sotto shock per la tragica scomparsa del giovane lavoratore, molto conosciuto e benvoluto.

Lutto cittadino e messaggi di cordoglio

In segno di lutto, il Comune ha annullato lo spettacolo musicale previsto per la serata. Il sindaco ha espresso vicinanza alla famiglia del giovane dipendente comunale. Sui social network si susseguono i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti per la prematura scomparsa di Giuseppe. Una vita spezzata troppo presto che lascia un vuoto incolmabile tra i suoi cari e nella comunità.