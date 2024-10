Motociclista di 34 anni muore in un terribile incidente stradale

Un terribile incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. La vittima è un 34enne del posto che viaggiava a bordo della sua motocicletta. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista si è scontrato con un camion che stava effettuando una manovra lungo la circonvallazione cittadina. L’impatto è stato violentissimo e il motociclo è finito sotto al mezzo pesante. Per il centauro non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e la Polizia Locale per effettuare i rilievi utili a determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti hanno gestito anche la viabilità nella zona, pesantemente compromessa per consentire le operazioni di soccorso purtroppo inutili. Si indaga per stabilire eventuali responsabilità.