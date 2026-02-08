Incidente mortale ad Augusta, schianto in via Xiacche: muore motociclista di 41 anni

Un drammatico incidente stradale ha scosso la mattinata di Augusta. In via Xiacche, intorno alle ore 9:00, un uomo di 41 anni ha perso la vita mentre si trovava alla guida della sua moto, una Honda fuoristrada.

Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima — un residente della zona nato nel 1983 — stava percorrendo l’arteria stradale in direzione Monte. Per cause che sono tuttora oggetto di indagine da parte delle autorità, il centauro ha perso il controllo del mezzo o è rimasto coinvolto in un impatto che non gli ha lasciato scampo.

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto i sanitari del 118 e l’intervento dell’elisoccorso. Nonostante la rapidità dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: il personale medico ha potuto soltanto constatare il decesso del quarantunenne. Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti per isolare l’area ed effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica precisa del sinistro.