Tragedia sulla Strada Provinciale 18: giovane vita spezzata in un incidente frontale

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità trapanese questo pomeriggio. Sulla Strada Provinciale 18, arteria che collega Trapani a Custonaci, a circa 500 metri dal ponte Rio Forgia, due veicoli si sono scontrati frontalmente con un impatto devastante. Le auto coinvolte, una Fiat Bravo e una Dacia Duster, sono rimaste irriconoscibili, ridotte ad un ammasso di lamiere contorte.

Vittima un venticinquenne, ferita una donna

A perdere la vita nel violento scontro è stato il giovane Francesco Grispo, di soli 25 anni, che si trovava alla guida della Fiat Bravo. Sulla Dacia Duster viaggiava una donna di 59 anni, rimasta ferita nell’impatto. Entrambi i conducenti sono rimasti intrappolati all’interno degli abitacoli distrutti delle loro vetture.

Intervento dei soccorsi e trasporto in ospedale

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per estrarre i due automobilisti dalle lamiere. Sul posto sono immediatamente giunte le ambulanze del 118, che hanno trasportato d’urgenza i feriti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Purtroppo, per il giovane Francesco Grispo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Le gravi ferite riportate nello scontro hanno causato il decesso del venticinquenne. La donna, invece, è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici, tra cui una TAC. Secondo le prime informazioni mediche, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Indagini in corso per accertare la dinamica dell’incidente

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti della Polizia Municipale di Valderice hanno avviato le indagini per accertare le cause che hanno portato all’ennesima tragedia sulle strade della provincia di Trapani. Al momento, le circostanze che hanno determinato lo scontro frontale rimangono ancora da chiarire.