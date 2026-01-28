Tragedia sulla provinciale 13: pedone investito vicino alla rotatoria

Una mattina segnata dal dolore quella di oggi, 28 gennaio 2026, nel territorio di Motta Sant’Anastasia, dove si è consumata una tragedia lungo la strada provinciale 13, all’ingresso del centro abitato. Il drammatico incidente è avvenuto nei pressi della rotatoria di accesso alla città, in zona piazza mercato. A perdere la vita è stato un uomo di 48 anni, residente a Biancavilla.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo stava attraversando la carreggiata dopo essersi mosso dall’area del cimitero, probabilmente diretto verso il bar e la stazione di servizio presenti nelle vicinanze, quando è stato travolto da un’autovettura in transito.

L’impatto non gli ha lasciato scampo. I sanitari del 118, intervenuti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari e avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono state rese note eventuali responsabilità.