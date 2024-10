Incidente mortale sulla A19 Palermo-Catania, è morto un uomo

Un uomo di 82 anni di Resuttano ha perso la vita in un incidente stradale autonomo avvenuto lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nel territorio di Resuttano. La vittima era alla guida di una Fiat Panda che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro un muro.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, tra cui personale medico e paramedico del 118, l’elisoccorso, il personale Anas e i Vigili del Fuoco. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto poco dopo l’impatto. Si ipotizza un malore improvviso come possibile causa dell’incidente.

Indagini in corso

La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.