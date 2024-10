Dramma sulla Palermo-Sciacca, 3 morti e 2 bimbi gravissimi in un incidente a Monreale

A causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli, è stata temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 624 “Palermo-Sciacca”, tra Altofonte e Giacalone, al km 13, in provincia di Palermo. Il traffico è deviato su viabilità locale.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono decedute tre persone. Due bambini invece sono gravissimi e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine ed il personale del 118 per prestare i primi soccorsi, per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione lungo la statale nel più breve tempo possibile.

Notizia in aggiornamento