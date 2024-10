Tragedia ad Alcamo, bimba di 6 mesi muore in culla

## Tragedia ad Alcamo: Bimba di sei mesi muore improvvisamente in culla

Aperta inchiesta per chiarire le cause del decesso

Una bimba di sei mesi è morta improvvisamente nella sua culla ad Alcamo, in provincia di Trapani, la scorsa settimana. La notizia è emersa solo ieri, e la Procura ha aperto un fascicolo per indagare sulle cause del decesso. Al momento, non ci sono indagati. I genitori, residenti nel centro storico di Alcamo, vicino a via Roma, hanno trasportato la piccola all’ospedale San Vito e Santo Spirito dopo averla trovata priva di vita nella culla. Come raccontato dal Giornale di Sicilia, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per la neonata non c’è stato nulla da fare. Il medico legale non ha riscontrato segni di violenza sul corpo della piccola, escludendo, al momento, l’ipotesi di un decesso dovuto a cause esterne.

L’autopsia chiarirà le cause della morte

Per accertare con precisione le cause della morte, la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della bimba, che è stato sequestrato. I Carabinieri della locale stazione stanno conducendo le indagini e, al momento, l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di una morte naturale. L’autopsia fornirà elementi cruciali per comprendere le circostanze del tragico evento e stabilire con certezza le cause del decesso.

Il dolore dei genitori

Il padre della piccola, un tunisino di 31 anni residente ad Alcamo per lavoro, gestisce un negozio di ortofrutta nel centro storico insieme alla moglie, coetanea. L’uomo ha espresso il suo dolore su Facebook con un toccante messaggio: “Apparteniamo ad Allah e a Lui ritorneremo. Con i nostri cuori che credono nella volontà e nel destino di Dio, mia figlia ….. è morta, Dio abbia pietà di lei, grande misericordia”. La comunità alcamese si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore. La tragedia ha scosso la città, lasciando sgomento e incredulità.