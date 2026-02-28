Notte di terrore tra Palermo e Alcamo: incendia l’auto della ex e provoca un incidente in autostrada

Una notte di violenza e fuga quella vissuta sull’asse Palermo-Alcamo, dove un uomo di 38 anni ha dato fuoco all’automobile della sua ex compagna per poi scatenare il caos sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe appiccato le fiamme al veicolo della donna nella notte, a Palermo. Subito dopo, a bordo della sua Mini Cooper, ha tentato di far perdere le proprie tracce dirigendosi verso Alcamo. La fuga, però, si è trasformata presto in un altro episodio pericoloso: lungo il tragitto autostradale ha tamponato una Smart, dopodiché ha abbandonato la propria vettura nei pressi dello svincolo di Carini, facendo perdere — almeno momentaneamente — le sue tracce.

L’allarme per l’incendio dell’auto aveva già messo in moto i carabinieri, mentre la polizia stradale di Alcamo ha rinvenuto la Mini Cooper abbandonata. Le indagini incrociate hanno permesso agli agenti di risalire rapidamente all’identità del fuggitivo e di raggiungerlo nella sua abitazione di Alcamo, dove era rientrato — probabilmente grazie all’aiuto di qualcuno — credendo di essere al sicuro. L’uomo è stato arrestato.