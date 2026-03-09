Misilmeri, terzo danneggiamento in pochi mesi all’impresa edile Giordano: sassi contro gli autocarri

Misilmeri *Ancora un attacco ai cantieri dell’imprenditore edile Giusto Giordano, titolare di un’impresa che opera su diversi appalti nella provincia di Palermo. Questa volta ignoti hanno preso di mira gli autocarri dell’azienda con una sassaiola — i sassi sarebbero stati lanciati con fionde — causando danni consistenti alla carrozzeria e ai vetri dei veicoli. Si tratta del terzo episodio in pochi mesi, tutti regolarmente denunciati alle forze dell’ordine da Giordano, originario di Misilmeri.

Il primo caso si era verificato nel territorio di Casteldaccia, dove erano stati danneggiati i vetri degli automezzi parcheggiati in un cantiere lungo la strada statale 113. Qualche mese dopo, in un cantiere di Piano Stoppa, sempre a Misilmeri, l’imprenditore aveva scoperto i lucchetti della recinzione spalmati di colla, rendendoli inutilizzabili.

Una sequenza di episodi che disegna un quadro preoccupante, al quale Giordano risponde senza esitazioni: «Il mio messaggio è chiaro — dichiara l’imprenditore — chiunque abbia intenzione di estorcermi denaro troverà sempre la porta chiusa. Sono per il rispetto della legalità e non ci sarà mai spazio per dubbi o tentennamenti. Continuerò a lavorare come ho sempre fatto, dalla mattina alla sera, per andare a dormire con la coscienza a posto».