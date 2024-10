Inferno e due morti sulla SS284, scontro tra auto e tir che prende fuoco

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di due persone sulla Strada Statale 284, in territorio di Paternò, in provincia di Catania. Le vittime sono i conducenti di un’automobile e di un Tir, che si sono scontrati per cause ancora da accertare.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e il personale dell’Anas. I soccorritori hanno lavorato per estrarre le vittime dai veicoli e mettere in sicurezza l’area.

Chiusura della strada e deviazioni

A seguito dell’incidente, la SS284 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 40, nel tratto tra Paternò e Santa Maria di Licodia. Il traffico è stato deviato sulla viabilità locale, con indicazioni sul posto.

Indagini in corso

La Polizia Locale ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità. Al momento non si escludono ipotesi come malore o distrazione di uno dei conducenti. L’incidente ha causato anche un incendio che ha interessato la vegetazione adiacente alla strada.