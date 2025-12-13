Palermo, albero di Natale prende fuoco: due donne intossicate

Attimi di paura nelle prime ore del mattino in un palazzo di Via Messina Marine, a Palermo. Un appartamento al terzo piano è stato avvolto dalle fiamme, provocando il ricovero in ospedale di due donne, rispettivamente di 43 e 24 anni. Secondo i primi accertamenti, tutto sarebbe partito da un malfunzionamento elettrico delle lucine che decoravano l’albero di Natale.

L’emergenza è scattata all’alba, quando alcuni residenti dello stabile hanno avvistato dense nubi di fumo nero uscire dalle finestre dell’appartamento. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto: sul posto sono arrivate due squadre dei pompieri del Comando Provinciale, insieme a un’autoscala per raggiungere il piano interessato.

Dalle prime verifiche effettuate dai vigili del fuoco, sembrerebbe che il punto d’innesco sia stato proprio l’abete natalizio posizionato nel soggiorno. In pochi istanti, le decorazioni e i mobili nelle vicinanze sono stati divorati dalle fiamme, che si sono diffuse con rapidità impressionante riempiendo i locali di fumi velenosi.

Le due donne che si trovavano nell’abitazione sono state portate in salvo dai pompieri, ma avevano già respirato una quantità considerevole di fumo. Per questo sono state soccorse dal personale del 118, arrivato con due mezzi di emergenza, e accompagnate al pronto soccorso del Buccheri La Ferla in codice giallo per accertamenti.