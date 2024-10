Sicilia, più voli da Comiso grazie ad Aeroitalia

L’aeroporto di Comiso si prepara ad accogliere la stagione invernale 2024-2025 con un’offerta di voli ampliata grazie all’arrivo di Aeroitalia. La compagnia aerea ha annunciato l’introduzione di nuove rotte verso Firenze, Cuneo, Parma e Perugia, rafforzando così la posizione strategica dello scalo siciliano. Aeroitalia stazionerà due aeromobili a Comiso, dimostrando un investimento significativo nel territorio. L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa tenutasi nella Sala Belgiorno dell’aeroporto, alla presenza dell’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Francesco Intrieri, del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, e del presidente di SAC, Nico Torrisi.

Aeroitalia punta sulla crescita e sull’efficienza a Comiso

Gaetano Francesco Intrieri ha spiegato che l’espansione dei collegamenti da Comiso rappresenta un passo cruciale per la crescita di Aeroitalia. La compagnia aerea mira a migliorare l’efficienza dei servizi offerti ai passeggeri, scegliendo Comiso come base operativa per due dei suoi aerei. Questa decisione sottolinea l’importanza strategica dell’aeroporto per lo sviluppo del traffico aereo in Sicilia, con positive ricadute sia sull’economia locale che sul settore turistico.

Continuità territoriale e investimenti infrastrutturali: le chiavi per il futuro del trasporto in Sicilia

Nico Torrisi, presidente di SAC, ha evidenziato l’importanza di una continuità territoriale più efficace per collegare la Sicilia con il resto d’Italia e d’Europa. Un sistema di trasporto intermodale, ha aggiunto, è essenziale per garantire un futuro solido al trasporto regionale. Torrisi ha inoltre ricordato gli investimenti governativi destinati al miglioramento delle infrastrutture locali, con uno stanziamento di 20 milioni di euro per il settore cargo e 30 milioni per lo sviluppo infrastrutturale, a dimostrazione dell’impegno per potenziare il trasporto nella regione. Questi investimenti, uniti all’impegno di compagnie aeree come Aeroitalia, contribuiranno a rendere l’aeroporto di Comiso un hub sempre più importante per il traffico aereo nel sud Italia. La presenza stabile di due aeromobili a Comiso permetterà inoltre di ampliare ulteriormente l’offerta di voli, offrendo maggiori opportunità di viaggio ai residenti e facilitando l’arrivo di turisti.