Si immerge e muore per un malore, tragedia in mare

Un subacqueo di 61 anni, residente a Ragusa, è deceduto ieri mattina nelle acque di Donnalucata a seguito di un arresto cardiaco. L’uomo, appassionato di pesca subacquea, si trovava in immersione nei pressi della spiaggia del Palo Rosso, sul litorale di levante della località balneare.

Immersione nei pressi della diga foranea

Il sub, esperto nuotatore, si era immerso in prossimità di una delle dighe foranee che delimitano l’area costiera di Donnalucata. L’immersione, in un tratto di mare non particolarmente profondo, si è repentinamente trasformata in tragedia.

Ritrovamento e primi soccorsi

Alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia hanno notato il sub aggrappato alla propria boa di segnalazione. Immediatamente recuperato e portato a riva, l’uomo presentava già gravi difficoltà respiratorie. I presenti hanno prontamente avviato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Decesso nonostante i tentativi di rianimazione

Nonostante l’intervento dei volontari e del personale medico del 118, giunto rapidamente sul posto, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Il decesso dell’uomo, attribuito ad arresto cardiaco, è stato constatato sul luogo della tragedia.

Un frequentatore abituale del mare di Donnalucata

Il subacqueo deceduto era un assiduo frequentatore delle acque di Donnalucata, località che visitava fin dall’infanzia. La spiaggia del Palo Rosso, teatro della tragedia, era per lui un luogo familiare e amato, legato a ricordi di vacanza con la famiglia.

Intervento delle autorità e riconsegna della salma

I carabinieri della stazione “Vincenzo Garofalo” di Donnalucata sono intervenuti per i rilievi di rito, accertando la natura naturale del decesso. La salma è stata successivamente restituita ai familiari.