Da Ninu u Ballerinu al pane di Monreale, la festa dello Street Food al Murriali Food Feast

Da oggi a domenica, il centro storico di Monreale si trasforma in un palcoscenico di sapori e divertimento con il Murriali Food Feast. L’evento, giunto alla sua terza edizione, animerà largo Canale, via Pietro Novelli, piazzetta Vaglica, via Roma e piazzetta Arancio con 24 gazebo in legno, offrendo un’ampia varietà di cibo di strada.

Un festival per promuovere la cultura culinaria locale

L’iniziativa, promossa da Afficom Group in collaborazione con il Comune di Monreale, mira a valorizzare le specialità culinarie locali e a promuovere il centro storico come punto di incontro culturale e turistico. I visitatori potranno degustare piatti tipici, street food gourmet, dolci tradizionali, granite e frutta di stagione, accompagnati da bevande tipiche come birre artigianali. Un’apposita area Food & Beverage con cucine a vista sarà allestita lungo corso Pietro Novelli.

Musica, spettacoli e intrattenimento per tutti

Il Murriali Food Feast non è solo cibo: un ricco programma di intrattenimento accompagnerà i visitatori durante tutto il weekend. Si parte oggi alle 18 con l’esibizione di Raquel Romeo e l’arpista Jakub Rizman a largo Canale, seguita alle 18.30 dal taglio del nastro e dalla cerimonia di inaugurazione. Artisti di strada animeranno le vie del centro con spettacoli itineranti. Domani, piazza Guglielmo II ospiterà balli di gruppo a cura dell’associazione Agape Dance di Monreale alle 17, un’esibizione di kick boxing del team Rosano della Real Società Monreale alle 21 e, a seguire, la musica dal vivo della Epv Band. Domenica sera, gran finale con lo Swingology Ensemble e Jlenia Alessi alle 20.45 e il Dance Show in Tour anni ’90 con Radio Time dalle 22, sempre in piazza Guglielmo II.

Divertimento assicurato anche per i più piccoli

Anche i bambini avranno il loro spazio al Murriali Food Feast. Per le vie del centro, le mascotte e i personaggi di Super Mario e Sonic, a cura di Smile Party e Kids Party, garantiranno il divertimento dei più piccoli durante tutte le tre giornate.