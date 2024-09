Dalla tonaca all’altare: la favola d’amore dell’ex parroco siciliano

Come in un film, l’ex parroco di San Pietro Clarenza, Don Nunzio Caruso, ha abbandonato la tonaca per sposare l’ex vicesindaca Maria Grazia Santonocito. Una storia d’amore che ha scosso il piccolo paese etneo di 8.000 anime, dove chiesa e politica si intrecciano quotidianamente. Come viene raccontato sull’edizione di oggi del quotidiano La Sicilia, dopo oltre vent’anni alla guida della parrocchia, Don Nunzio, 52 anni, ha detto addio al sacerdozio lo scorso aprile, aprendo la strada a un futuro inaspettato. Un futuro accanto a Maria Grazia, 41 anni, figura di spicco nella vita amministrativa del paese.

Dalla tonaca all’altare: un “sì” emozionante

Ieri mattina, nella chiesa di Barbiere di Catania, si è celebrato il matrimonio tra Nunzio e Maria Grazia. Un evento che ha commosso l’intera comunità. Centinaia di persone hanno partecipato alla cerimonia, testimoniando l’affetto e la stima per la coppia. Un “sì” che ha suggellato un amore nato all’ombra del campanile, tra le vie del paese dove tutti si conoscono e dove la vita scorre lenta e serena.

Don Nunzio, il parroco amato da tutti

Per vent’anni, Don Nunzio è stato il punto di riferimento spirituale di San Pietro Clarenza. Originario di Bronte, ha saputo conquistare il cuore dei parrocchiani con il suo impegno e la sua dedizione. Ha creato punti di aggregazione per tutte le età, dall’oratorio ai gruppi per gli anziani, avvicinando molte persone alla fede. Il suo trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania, qualche anno fa, aveva suscitato una vera e propria rivolta popolare, con oltre 2.000 firme raccolte per farlo rimanere, tra cui quella della stessa Maria Grazia. Oggi, Nunzio insegna religione in un istituto scolastico di Catania.

Maria Grazia, figlia del territorio

Maria Grazia Santonocito, impiegata presso la cancelleria del tribunale di Catania, è profondamente legata al suo paese. Da generazioni la sua famiglia è parte integrante della comunità. Il suo impegno politico come vicesindaca ha dimostrato il suo amore per San Pietro Clarenza. Un amore che ora si è coronato con il matrimonio con Nunzio.

Una nuova vita insieme

Dopo la dispensa concessa dalla Santa Sede, Nunzio e Maria Grazia hanno potuto finalmente realizzare il loro sogno d’amore. Un matrimonio che ha unito due figure chiave del paese, la chiesa e la politica, in un’unica, grande famiglia. Un nuovo capitolo della loro vita inizia ora, all’insegna dell’amore e della condivisione. Un lieto fine degno di un film romantico.