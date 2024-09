Delta porta la Sicilia a New York: nuovo volo diretto nel 2025

La compagnia aerea statunitense Delta Air Lines ha annunciato che dal 22 maggio 2025 lancerà un nuovo volo diretto tra Catania e New York-JFK. Il collegamento sarà operato su base giornaliera e offrirà ai passeggeri la possibilità di proseguire il viaggio verso tutto il Nord America grazie all’hub Delta di New York.

Opportunità per il turismo e l’economia

Secondo Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India, l’Italia rappresenterà nel 2025 la crescita internazionale più importante per Delta. Il nuovo volo darà un impulso al turismo permettendo ai visitatori americani di raggiungere più facilmente la Sicilia e offrirà nuove opportunità alle imprese locali che puntano al mercato USA.

Lo scalo di Catania punta in alto

Per l’amministratore delegato di SAC, Nico Torrisi, il collegamento con New York è una “tappa fondamentale” per lo sviluppo dell’aeroporto di Catania e dell’intera regione. L’obiettivo è attrarre visitatori da tutto il mondo e favorire gli investimenti americani, puntando su una collaborazione di successo con Delta Air Lines.

Simbolo di crescita per la Sicilia

Il nuovo volo vuole essere un simbolo di connessione e crescita per il territorio siciliano, con l’intento di promuovere la regione come meta internazionale e offrire nuove opportunità ai giovani. L’auspicio è garantire un’esperienza di viaggio di alta qualità valorizzando le bellezze della Sicilia.