Fai il bagno al mare, si accascia e muore a Makari

Dramma questa mattina a Baia Santa Margherita, nota località balneare di Makari, frazione di San Vito Lo Capo. Una turista di 78 anni è morta mentre faceva il bagno, probabilmente colta da un malore fatale. La donna si trovava in acqua quando, secondo le testimonianze, ha iniziato ad annaspare.

Immediato l’intervento dei bagnini del vicino Lido Perla Beach che si sono tuffati per soccorrerla e portarla a riva. Nonostante i tempestivi soccorsi e i tentativi di rianimazione da parte del 118, per la sfortunata bagnante non c’è stato nulla da fare.

Un triste episodio che ricorda un analogo caso avvenuto poche settimane fa sempre nella stessa baia, quando un turista 65enne milanese aveva perso la vita annegando.