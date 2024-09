Dramma a Palermo, 65enne in bici cade per una buca, ora lotta tra la vita e la morte

Un palermitano si trova ricoverato in pericolo di vita dopo essere caduto a causa di una buca mentre era in sella alla sua bicicletta. L’uomo è in prognosi riservata.

Avrebbe perso il controllo della bicicletta a causa di una buca sul manto stradale, in via Rosario Nicoletti, nel quartiere Tommaso Natale. L’uomo, S.C., palermitano di 65 anni, è ricoverato in gravi condizioni alla Neurochirurgia dell’ospedale Villa Sofia. I medici non hanno sciolto la prognosi sulla vita.