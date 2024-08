Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento, un morto a Bolognetta

Un incidente stradale purtroppo mortale si è verificato lungo la Ss121 Palermo Agrigento all’altezza di Bolognetta, in provincia di Palermo. Lo comunica l’Anas in una nota stampa. Non è noto ancora chi è la persona che ha peso la vita a causa del grave incidente.

“A causa di un incidente al km 240,200 è stata chiusa temporaneamente la strada statale 121 Catanese, nel territorio comunale di Bolognetta (Palermo). Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento sono rimasti coinvolti due veicoli e si registra un decesso.

Il traffico viene deviato in loco”.

Sul posto personale ANAS e Forze dell’ordine per la gestione del traffico e consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile