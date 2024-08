Dalle stalle alle stelle, ora Gerardina Trovato vola a New York

New York è pronta ad accogliere uno dei talenti musicali più puri e autentici della scena italiana: Gerardina Trovato. La cantautrice siciliana, dopo un lungo periodo lontana dalle scene, è stata scelta per ricevere il prestigioso riconoscimento “NYCanta Courage In Music Award 2024” nell’ambito della 16ma edizione del festivalcanoro italiano che si terrà nella Grande Mela il prossimo 13 ottobre.

Insieme a lei sul palcoscenico di NYCanta, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Italiana di New York e trasmessa in Italia da Rai2 e RaiPlay, ci saranno big della musica nostrana come Pupo, che presenterà l’evento, e artisti del calibro di Nek e Francesco Renga.

Per Gerardina Trovato si tratta di un momento importante, di riscatto e rivalutazione del suo talento, dopo anni difficili caratterizzati da problemi economici e di salute che l’hanno tenuta lontana dalle scene.

La cantautrice catanese, classe ’67, ha esordito giovanissima nel ’93 a Sanremo con “Ma non ho più la mia città”, ottenendo subito un enorme successo di pubblico e critica e il secondo posto tra le Nuove Proposte. Il suo album d’esordio vendette oltre 200mila copie, consacrandola come una delle voci femminili più amate degli anni ’90. Nel suo percorso artistico vanta collaborazioni con Lucio Dalla e Andrea Bocelli e una carriera costellata di successi ma anche momenti di stop, tra alti e bassi. Di recente è tornata ad esibirsi dal vivo in Sicilia, tra l’affetto dei fan che non l’hanno mai dimenticata.

La cantautrice ha fatto parlare di sé anche per le polemiche contro il programma di Barbara D’Urso, dove era stata ospite per raccontare le sue difficoltà: “Quello per me è stato un momento da cancellare, non mi è stato permesso di dire ciò che avevo dentro”, ha dichiarato la Trovato. Ora l’artista sembra aver ritrovato la voglia di rinascere e si è affidata all’affetto dei follower, con un sentito appello su TikTok: “Non mi abbandonate, diventate sempre di più perché voi siete la mia forza”.

Il premio a NYCanta rappresenta il meritato riconoscimento per il coraggio e il talento di una delle voci femminili più potenti della musica italiana. Un’artista che ha fatto della sua fragilità la più grande forza, regalando al pubblico brani intensi in cui poetica e melodia si fondono magicamente.

La canzone italiana sbarca a New York con il festival NYCanta, giunto alla sua 16esima edizione. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Italiana di New York, nasce nel 2008 con l’obiettivo di celebrare e diffondere negli Stati Uniti il patrimonio musicale del Belpaese.

Un festival che unisce tradizione e innovazione, offrendo una vetrina ai nuovi talenti e mettendo in palio un montepremi in denaro tramite una gara canora alla ricerca delle migliori voci emergenti tra cantanti italiani e italo-americani.

NYCanta crea un ponte culturale tra Italia e Stati Uniti attraverso il linguaggio universale della musica. Grazie alla diretta televisiva su Rai Italia e Raidue, l’evento raggiunge il pubblico italiano e si afferma come uno dei pilastri della promozione della cultura italiana oltreoceano.

Tra i numerosi artisti che negli anni si sono esibiti all’evento spiccano i nomi di Anna Tatangelo, Patty Pravo, Malika Ayane, Mario Biondi. Una celebrazione della canzone italiana apprezzata dalla comunità italo-americana e non solo.

Quest’anno il festival può vantare la prestigiosa presenza di Gerardina Trovato, tra i più puri talenti della musica italiana, che proprio a NYCanta riceverà un riconoscimento speciale alla carriera: il “NYCanta Courage In Music Award 2024”. Insieme a lei sul palco altri big come Pupo, Francesco Renga e Nek. Una grande festa italo-americana nel nome delle sette note.