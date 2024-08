Tentato omicidio a Joppolo Giancaxio, 23enne rischia la paralisi dopo una sparatoria

Drammatica sparatoria nella notte a Joppolo Giancaxio, in provincia di Agrigento. Un giovane di 23 anni è stato gravemente ferito con un colpo di arma da fuoco all’addome, riportando lesioni al midollo spinale che potrebbero renderlo paraplegico.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe partito da una lite scaturita per futili motivi con un coetaneo, in via Kennedy, nel centro del paese. La discussione sarebbe presto degenerata e uno dei due avrebbe estratto una pistola, sparando all’altro e ferendolo gravemente.

Il 23enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici gli hanno diagnosticato la lesione del midollo osseo. Il proiettile gli avrebbe perforato l’addome e una vertebra, danneggiando in modo critico la spina dorsale. Nonostante la gravità delle ferite, il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

I Carabinieri hanno avviato le indagini, interrogando alcuni testimoni che avrebbero assistito alla sparatoria. Si cerca di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e di rintracciare il responsabile della violenza. Al momento non risultano fermati per il tentato omicidio.