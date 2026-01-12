Cronaca

Donna tenta di uccidere il compagno dopo una lite: tentato omicidio in Sicilia

Nel territorio di Modica, in provincia di Ragusa, le forze dell’ordine hanno tratto in arresto una donna di 41 anni, di nazionalità marocchina, con l’accusa di tentato omicidio ai danni del convivente. La vittima è un uomo di 50 anni originario della zona, attualmente ricoverato presso l’ospedale locale in condizioni critiche.

Il quadro clinico del ferito è definito grave: le lesioni riportate includono un politrauma, la perforazione di un polmone e diverse ferite alla zona del costato. I medici hanno riservato la prognosi date le condizioni dell’uomo.
Le autorità stanno lavorando per fare luce sull’episodio e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti che hanno portato all’aggressione.

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per chiarire il contesto e le circostanze in cui si è consumata la violenta lite tra i due conviventi.

