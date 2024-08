Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria, muore bimba messinese di 7 anni

Una terribile tragedia si è consumata all’alba di oggi sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Salerno e Reggio Calabria, poco prima dello svincolo di Sala Consilina. Una bambina di soli 7 anni, originaria di Messina, è morta in un violento incidente stradale che ha coinvolto due automobili.

La piccola viaggiava a bordo di una vettura insieme al fratellino e ai genitori, rimasti tutti feriti nello scontro. Per cause ancora in fase di accertamento, la loro auto ha impattato contro un’altra macchina con a bordo una coppia di origini calabresi, anch’essa rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polstrada, sanitari del 118 e vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere. La bimba, in gravissime condizioni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Polla ma è deceduta poco dopo per le ferite riportate. Gli altri 5 feriti sono ricoverati nello stesso nosocomio.

L’incidente ha provocato forti rallentamenti al traffico sull’A2. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale, che dovrà ricostruire l’esatta causa dello scontro in cui ha tragicamente perso la vita una bambina di soli 7 anni.