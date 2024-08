Dramma in A20, morti Salvatore Caleca e Michela Bucci: illese le figliolette

Salvatore Caleca, 43 anni, e sua moglie Michela Bucci, 40 anni, residenti a Roma sono le vittime del terribile incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi dello svincolo di Brolo. Secondo quanto ricostruito, la coppia stava facendo rientro in Sicilia, terra d’origine di Salvatore, per trascorrere le vacanze estive insieme ai parenti. Con loro in auto c’erano le due figliolette, di 5 anni e 1 anno, che sono rimaste miracolosamente illese.

Violento impatto contro il guardrail, morti sul colpo i due coniugi

Secondo una prima ricostruzione, la Nissan su cui viaggiavano i coniugi, per cause ancora da accertare, avrebbe sbandato all’improvviso, andando a schiantarsi con violenza contro il guardrail. L’impatto è stato devastante e purtroppo per Salvatore e Michela non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della coppia.

Miracolosamente illese le due bambine, osservazione in ospedale

Disperazione immensa tra i parenti e gli amici della coppia, che li attendevano per trascorrere insieme qualche giorno di vacanza a Torrenova, paese d’origine di Salvatore. Le due bimbe che si trovavano sui sedili posteriori, invece, sono rimaste miracolosamente pressoché illese nell’incidente. Soccorse dai sanitari, sono state trasportate all’ospedale di Patti per gli accertamenti del caso e tenute in osservazione. Pare che abbiano riportato solo lievi escoriazioni.

Comunità sotto shock, annullate le manifestazioni estive

La terribile notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Torrenova, dove Salvatore era molto conosciuto. Il sindaco ha annullato le manifestazioni estive in programma e ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. La Polstrada ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le salme sono state trasferite a Messina a disposizione dell’autorità giudiziaria.