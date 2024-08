La “fuitina” di due fidanzati finisce a colpi di pistola tra famiglie

La fuitina di due fidanzati finisce in rissa, dove sono anche stati esplosi colpi di arma da fuoco, con due feriti trasportati in ospedale. Prima bastoni, poi qualcuno ha preso l’arma e ha iniziato a sparare.

Una rissa tra due famiglie è degenerata ieri, a tarda sera, nell’esplosione di alcuni colpi di pistola che fortunatamente non sono andati a segno, ma hanno colpito diverse auto in sosta: è accaduto in contrada Marvizzaro, nella zona al confine tra Paterno’ e Santa Maria di Licodia.

I componenti dei due nuclei familiari hanno iniziato a litigare colpendosi con bastoni e oggetti contundenti. Pare che alla base del litigio ci fosse una “fuitina”, una fuga d’amore, tra due giovani esponenti delle rispettive famiglie. Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste ferite e sono state medicate all’ospedale di Biancavilla. Sull’accaduto indagano i carabinieri.